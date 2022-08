Je possède un diplôme d'architecte du Pérou et un Master en Construction Avancé à l'UPC de Barcelone, où j'ai pu également suivre une formation en Bâtiments Durables à l'École des Mines d'Ales.

J'ai 5 ans d'expérience. Passionnée par le design, j'ai travaillé dans la conception et la construction de projets BIM de santé et de logements. Très bonne maîtrise de Revit. Je parle espagnol et français.