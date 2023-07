Cristiana Luce MALASPINA

Je suis nouvelle résidente à Paris et je viens de Matera (Italie).

Ayant quitté mon ancien poste de Graphiste Publicitaire pour tenter ma chance en France, je suis à la recherche d’un poste similaire.

J’ai acquis au cours de mon dernier emploi une expérience significative dans un Studio de Publicité Graphique, Photographie, Marketing et Web et je désire continuer à travailler dans cette voie.



Mes compétences :

Adobe Indesign

OS X

Microsoft Office

Microsoft Windows

Adobe Photoshop

Zbrush

Adobe Illustrator

ECDL