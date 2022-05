Cristina BERNADAT

Née à Bordeaux en 1969 j'ai des origines espagnoles et tziganes.

Je chante danse et peins depuis mon enfance.

Dans ma vie, j'ai toujours suivi des chemins atypiques puisque j'ai commencé à travailler pour une Agence de Diffusion Europe des Arts et Connaissance où je diffusais la peinture de peintres contemporains comme Dali, Picasso, Tofoli auprès d'un Public de professionnels et particuliers.

J'ai organisé ensuite des Salons avec l'Agence de Diffusion Artistique Jean de Labesse, ce qui m'a permis de mieux comprendre la démarche artistique et les besoins d'artistes émergeants.

Après avoir pris des cours de peinture et photo pendant 13 ans, avec l'Artiste Peintre Jean Malret ancien élève des Beaux Arts de Tours, puis d'autres peintres professionnels, je commence à faire mes premières expositions en 1998.

Depuis 2003, j'expose dans toute la France et à l'étranger.

J'ai crée mon Atelier Galerie à Bordeaux, où j'ai organisé des vernissages et évènements autour de l'Art . J'ai animé des Ateliers d'Art plastique durant 13 ans où j'ai eu le plaisir de transmettre ce que je maîtriser en technique picturale à des élèves de tout âge.

Pratiquant également la danse et le chant, je suis Auteure de Livrets de Comédies musicales. J'incarne sur scène les personnages que je crée, et grâce à la viédo projection, de projette mes peintures ou illustrations.

Mon prochain spectacle "Histoires de Femmes" Femmes dans l'histoire, Femmes dans la Vie. Date de sortie prévue pour 2023





Site pour les peintures : ma.simpleboutik.fr/cristinart

Drout cotation : cristina.artistes-cotes.com



Structure qui produit mes spectacles : cristinarey33.e-monsite.com



Mes compétences :

Artiste peintre plasticienne

Auteure de Livrets de spectacles vivants

Chanteuse, comédienne et danseuse (danse tzigane, flamenco en particulier)