Crit Intérim MIRAMAS

Le groupe CRIT, n° 4 du travail temporaire en France est en développement constant depuis 1962, et compte 400 agences en France. Depuis quelques années, nous intervenons également sur des recrutements en CDD et CDI avec la même expertise en ressources humaines.



CRIT recrute du personnel depuis plus de 40 ans : la reconnaissance de notre savoir-faire dans les ressources humaines et plus particulièrement dans la délégation de personnel nous permet aujourd’hui de vous accompagner avec le même professionnalisme dans votre recherche de collaborateurs permanents.



Votre agence CRIT Miramas vous accueille du Lundi au Vendredi de 8H à 12H, et de 14H à 18H. Les Inscriptions ont lieu du lundi après Midi au Jeudi.



Suivez notre actualité et consultez régulièrement nos offres d'emploi :



Postes à Pourvoir immédiatement (H/F) Date : 09/2012



- Préparateurs de commandes titulaires du CACES 1 R389 à jour.

- Maganisiers /Caristes 5 R389 confirmés.

- Ajusteurs-composites spécialisés dans l'Aéronautique

- Manoeuvres bâtiment.

- Electriciens.

- Echafaudeurs.



Pour contacter votre agence CRIT ou postuler à l'une de nos offres en toute confidentialité, merci de prendre contact avec nous au numéro suivant, ou de nous faire parvenir un CV à jour à l'adresse email indiquée ci-dessous.



Téléphone : 04 90 44 78 30

Fax : 04 90 44 78 31

Courriel : Miramas126@groupe-crit.com



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Travail temporaire