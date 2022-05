Cronier CAMILLE

Suite à mon BTS Professions Immobilières et Licence de e-business, j'ai obtenu un Master de Management option Stratégie, Pilotage et Contrôle d'entreprise à l’international afin de devenir gestionnaire en finances immobilières et copropriétés.



Parallèlement, je suis adjointe au Maire à l'Urbanismet Gros travaux. Je siège aux commissions Urbanisme et Finances afin d'apporter à mon équipe, mes connaissances en la matière.



Mes compétences :

Vente

Management

Gestion de projet

Immobilier

Marketing