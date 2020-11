Csaba JUHASZ (INTERCONTACT)

Permettez-moi de vous presenter notre entreprise et nos activités.



Notre entreprise - Intercontact Marketing Network - a été établie en 1990. Nous sommes un membre de la Chambre de Commerce et Industrie de Budapest. Nous avons un contact journalier avec des Sections Commerciales des Ambassades, des Chambres économic, des représentations des firmes, et nous echangeons des informations économiques.



Notre entreprise s'occupe des suivantes:

· Representer des entreprises étrangeres en Hongrie aves une gamme complete d'administration.

· Vendre des produits / des biens, commerce general

· Conseiller sur l'exportation et l'importation

· Rapprocher les producteurs et les vendeurs

· Études de marché, advertissements, travailles de promotion

· Obtenir, faire le projet et produire des biens de production, et en plus organiser toutes les choses dont vous avez besoin

· Découvrir des possibilités d'affaires pour des investisseurs.



Des autres missions de notre entreprise sont les suivants: investissement du capital, transfer des usines - des biens fonds et des parts sociales en Hongrie (pour des étranger aussi).



Nos relations d'affaires sont bien répandues, non seulement en Europe mais aussi en Amérique, en Afrique, en Asie et en Australie. Nous avons des liens avec plus de 80 pays. Nous recevons informations et demands.



Les sources de nos informations d'affaires sont les suivantes:

· Chambres de Commerce, Industrie, Economie

· Section Commerciales des Ambassades

· Representations

· Data bases étrangers

· Catalogues des entreprises étrangeres, publications économiques

· Usines, compagnies, entreprises.



Les informations recues sont publiées dans notre system d'information (aussi tot que nous recevons).



Pour realiser tous nos services nous disposons des suivantes:

· Un reseau bien efficace dans tout le pays

· Centaines des agents

· Informations d'affaires permanant

· Data base computerisé

· Bien dévéloppé reseau des parteners nationals et etrangers.



Nos membres peuvent acquérir des informations sur des offres d'affaires publié dans notre publication hebdomadaire, et ils peuvent y publier tout ce qu'ils désirent.



Le reseau de nos parteners devient toujours plus répandu.



Nous esperons d'avoir eu votre attention et qu'on peut établir une cooperation efficace aves votre entreprise.



Nous attendons vos offres d'affaires, ordres et demandes.



Nous sommes préts de vous envoyer d'autres informations dont vous avez besoin.



Contactez nous imnltd@gmail.com



Web: https://intercontactnews.com