Curtis RAYMOND

Professionnel en assurance, avec une expérience capitalisée à travers de prestigieuses compagnies et sociétés d'assurances comme AXA, COLINA, ILLICO-SAGEF,Groupe Cabinet Foncier immobilier -SOSERCA (CFI), et au Cabinet immobilier du Sénégal,

Actuellement je suis le Manager Général de la société ELISA (Elite - immo - Services - Assurances).

ELISA est une société de Multi-services qui s'active dans la gestion immobilière,achat,vente,promotion, et gestion de biens immobiliers.Nous venons apporter notre savoir faire et notre expertise dans le but d'abord de satisfaire la demande de la clientèle tout en sauvegardant ensuite les intérêts des bailleurs et propriétaires d'immeuble.Une considération particulière est réservée aux propriétaires qui sont à l'étranger pour une gestion plus saine, claire et professionnelle de leurs biens immobiliers au Sénégal.

En tant que professionnel de l'assurance,nous faisons du courtage d'assurances et travaillons avec toutes les compagnies d'assurances dans le souci de proposer aux clients particuliers, sociétés et assurés une bonne couverture d'assurances auto-maladie-société-multirisques-global dommage,sans aucune rémunération des clients et assurés.

Enfin,nous sommes ouverts à toute autre opportunité d'affaires avec un partenariat win-win.

