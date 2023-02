Cyil SEITHER

Né en 1972 Marié 2 enfants

j'ai une formation de base en en Génie 2lectrique et Informatique

Industriel et Automatisme

Au Niveau professionnel j'ai une formation de Robotique

Robot ABB, ACMA, FANUC, KUKA .

-connaissance en programmation Langage Karel, LanguageC, Visual-Basic

Formation de logiciel IPAO - Simulaion 3D Robotiques et mécaniques

Logiciel ROBCAD et IGRIP

Je travail dans l'industrie Automobile depuis 1995.

Tous d'abord en tant que technicien Robotique puis depuis 1998

en tant que responsable tecnhique en robotiques et simulations.

Mon travail consiste à valider les process Mécanique,

les implantations , les Moyens et à réaliser les simulations Robotiques .

Je réalise egalement de la programmation Hors Ligne en robotique.