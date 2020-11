Cynthia CHIAPPE

Diplômée du BAC PRO métiers de la mode et du vêtement depuis 2012, ainsi qu'actuellement en formation à domicile avec l'école Fashion Skills en Créateur - Styliste de Mode et également en formation avec l'école Studi - Comnicia en Culture Digitale DigComp (Studi Plus et Infographie logiciels Adobe) dans le but d'enrichir mes connaissances et mes compétences.



Par la suite, l'objectif final serait d'intégrer une entreprise dans le domaine de la mode, du textile ou du spectacle.

Le choix du poste que je souhaiterais obtenir se décidera de lui-même à la fin de ces formations mais je pars dans l'idée d'être une exécutante, plutôt manuelle comme couturière ou retoucheuse.