Cynthia EVRAS

Je recherche un poste d'Assistante administrative sur Perpignan et ses environs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Accueil physique et téléphonique

Réalisation de comptes rendus

Eléments de base en comptabilité

indexation, classement et archivage

Saisie et mise en forme de documents

Techniques de prise de notes

Gestion des stocks

Gestion du courrier

FileMaker Pro for Windows

Logiciel d'archive SIAM

Logiciel QGIS

Logiciel ISIS