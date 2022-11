Cynthia KIEFFER

Mes valeurs :

L'anticipation et le pragmatisme sont des facteurs essentiels pour la réussite de toute organisation en hygiène, sécurité, environnement et maintenance.

Le respect d'autrui et l'esprit d'équipe sont des qualités auxquelles je suis attachée, que j'applique au quotidien et qui sont devenues un atout dans mon management.



Mes formations techniques initiales, professionnelles et autodidactiques m'ont permis d'acquérir une triple compétence QHSE Maintenance Management d'équipes que j'ai mis en œuvre et développé depuis plus de dix ans. Ces expériences me permettent d'avoir une vision à 360° des enjeux de l'entreprise et un équilibre entre Productivité, Sécurité, Environnement et Qualité.



QHSE :

- Management des systèmes normatifs ISO Qualité, Sécurité et Environnement depuis plus de 15 ans

- Suivi et construction des dossiers ICPE soumis à Autorisation avec les études associées : Danger, Impact, Risques sanitaires, Bilan COV selon les critères de calcul SEVESO 3

- Interlocutrice privilégiée des instances représentatives (DREAL, Agence de l'eau, CARSAT, DIRRECTE.) ainsi que du CHSCT, de la médecine du travail (suivi des réunions CHSCT, dossiers MP, réalisation du document unique)

- Analyse des risques : environnementaux, chimiques, technologiques, du personnel (Document Unique et Pénibilité), des zones ATEX (DRCPE et zonages)

- Réalisation de la veille réglementaire (Code du travail et de l'environnement, ADR, REACH) et management de la conformité selon la dernière règlementation

- Conception et réalisation des formations internes (Incendie, évacuation, substances dangereuses, nuisances sonores, déchets) ; définition des règles de sécurité et déploiement

- Management systémique de l'amélioration (lean manufacturing) et méthodologies organisationnelles et de diagnostics (5S, PDCA, HACCP, AMDEC, MOSAR )

- Management de la dépollution d'un ancien site industriel

- Gestion de crises (incendie, grève, pandémie, canicule, covid.)



MANAGER DEQUIPE LOGISTIQUE :

- Management de 110 personnes réparties en 8 équipes (Réception, piquages, expédition, retour, réclamation) durant 6 ans

- Décision et gestion au quotidien en fonction de l'activité (répartition des effectifs, gestion des congés, priorisation des activités,..) pour une optimisation des flux logistiques et opérationnels (délai de mise en stock, taux d'erreur) et le respect des objectifs de productivité

- Animation de projets (mise en place de SAP EWM, transfert de sites, construction et agrandissement,.)

- Gestion du plan de transport opérationnel et suivi du budget transport et gazole

- Relation avec la clientèle, les transporteurs et les fournisseurs

- Dialogue social, réalisation des entretiens annuels de développement avec le personnel



MAINTENANCE :

- Management dune équipe Maintenance durant 8 ans

- Gestion des activités de maintenance, du patrimoine, de sûreté et des risques industriels : taux d'usure, plan de remplacement, état des bâtiments, sécurité incendie, électrique, convoyeur, engins de manutention, équipements techniques

- Suivi des contrôles réglementaires et définition des plans d'action

- Définition et suivi du budget de fonctionnement et d'investissement Maintenance et HSE

- Définition des fournisseurs, prestataires de service et suivi de leur activité (Plan de prévention, accueil)



Domaines :

Chimie / Enduction / Logistique et transport / Vins et spiritueux / Plasturgie / Automobile / Agro-alimentaire / Conseil



Mes compétences :

HSE et Référent Energie

Auditrice IRCA 45 001

Normes ISO 9001/ ISO 14 001 / ISO 45 001 / ISO 50 001

Gestion des risques industriels, technologiques, chimiques, de l'environnement et de la santé

Réglementations Environnement & ICPE/ Code du travail / REACH & CLP / ADR / MTD / IED

Maintenance industrielle

Management transverse et direct

Ergonomie, pénibilité