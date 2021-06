Cynthia KOUMBA DIVASSA

Employée Environnement à PRP Création (du 01/10 au 31 Décembre 2009) suite à un stage de 6mois effectué au sein de l'entreprise sur la norme ISO 14001 (aide à la mise en place de la norme)de mars à fin septembre 2009.



Les missions ont porté sur:

-la rédaction de documents (consignes HSE; fiches de sensibilisation, d'information et de formation);

-l'information auprès des employés sur des thèmes variés (ATEX, gestion des déchets, respect des consignes, arrêt des énergies...)et formations (principalement sur les bonnes pratiques de tri afin d'optimiser la valorisation des déchets recyclables et d'avoir un meilleur conditionnement des déchets dangereux);

-l'aide à la rédaction du manuel Environnement de la société (suppléance du Manager de la Performance et du Responsable Assurance Qualité Environnement);

-la réalisation de la liste de textes réglementaires et législatifs applicables à l'entreprise et soumission à un organisme de veille réglementaire environnementale;

-l'étude des textes de loi afin de déterminer les conformités ou non-conformités réglementaires et législatives du site de production;

-la réalisation des audits internes afin de préparer les employés aux audits finaux

-la participation aux journées d'audit de certification.



Ce contrat a été suivi par un autre (septembre-décembre 2010) et qui portait sur le renouvellement de la certification ISO 14001 et de la préparation de la certification OHSAS 18001.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Biologie

Biologie de la conservation

C2i

Conservation

Développement durable

Écologie

Environnement

Gestion des Risques

Gestion des risques naturels

ICPE

Management

Management environnemental

Réhabilitation

Risques naturels

SIG