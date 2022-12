A la recherche d'un financement pour votre acquisition, besoin de connaître votre budget ou tout simplement emprunter au meilleur taux ?

Je vous propose un bilan personnalisé afin de vérifier avec vous si votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale est en adéquation avec vos projets.

Je me tiens à votre disposition au 0626326702.



Mes compétences :

Commerciale

Crédits affectés et non affectés

Prévoyance

Gestion de patrimoine