Cynthia SOU

« Il faut creuser les puits aujourd’hui pour étancher les soifs de demain »



Après une douzaine d'années d’expérience en France comme à l’international, dans les secteurs de la solidarité internationale, la lutte contre le changement climatique, l'éducation, l'agroécologie et l'artisanat, j'ai fondé BINA WAY.



La philosophie de BINA WAY : « chemin de l’intégrité » , s’inscrit dans la continuité de la ligne directrice que j’ai suivie tout au long de ces dernières années. Que ce soit dans le milieu associatid ou en entreprise, l’important pour moi était de rester fidèle à mes valeurs, vraie et juste. Les erreurs m’ont toujours permis d’apprendre davantage, de me dépasser et de repenser mon travail différemment. J’ai appris que chaque contexte était différent, qu’une méthodologie ou un process devait toujours se penser et se construire en équipe pour pouvoir être accepté, intégré et mis en œuvre. J’ai appris que chaque personne comptait, et pouvait apporter sa pierre à l’édifice. J’ai appris à devenir autonome, polyvalente et à me spécialiser dans les domaines de protection de l’environnement, de développement économique et solidaire et de sécurité et de souveraineté alimentaire. J’ai enfin appris que j’aurai toujours quelque chose à apprendre.



Ma volonté aujourd’hui est de mettre à profit mes compétences pour accompagner les structures qui œuvrent en faveur d'une société plus juste, plus équitable et plus soutenable.



Mes compétences principales :

- Stratégie de développement ;

- Stratégie d'indépendance financière ;

- Direction des ressources humaines (différentes équipes multi-générationnelles allant jusqu'à 50 personnes ) ;

- Communication interne et externe (conception d'outils de com (dossiers de présentation, panneaux, flyers, carte, site web, etc.) , relation médias et partenariats).

- Représentation au niveau national et international ;

- Formation / Éducation ;

- Animation de réseaux ;



Site web : www.binaway.org

Suivez-nous aussi sur instagram : https://www.instagram.com/bina_way/

et sur notre page linkedin : https://www.linkedin.com/company/18660725/admin/updates/

contact : cynthia.sou@binaway.org



Mes compétences :

Analyse stratégique

Stratègie financière

Stratégie de développement

Communication

Animation de réseaux

Organisation d'évènements

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Recherche de fonds

Direction des ressources humaines

Gestion de projet