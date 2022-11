Cyprien KAMBALE KIVUNDA

- Licencie en santé et développement communautaire de l'ULPGL Goma en 2006.

- Gradué en developpement rural, option planification régionale de l'ISDR / Bukavu en 1982.

- Dipôme d'etat en section pédagogique, option pédagogie générale à Jomba en 1975.

- Plus de 15 d'expériences professionnellles dans 5 organisations dont 9 ans dans 3 organisations internationales.

- Marié monogame et père de 7 enfants.

- Serviteur de l'Eternel depuis 1995.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

English training