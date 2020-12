Cyriaque Serge OMGBA

Je suis un camerounais. Professionnel en Leadership, Management et Développement Organisationnel, spécialisé en ressources Humaines dans l’ingénierie des RH; la gestion des compétences et les SIRH. Je suis enseignant associe en gestion des ressources humaines et consultant senior en management des organisations et ressources humaine. J’aime les challenges professionnels. Je reste en perpétuelle quête du savoir. Très curieux, j’aime m'informer sur l'actualité, l'économie et la politique. J'envisage créer mon entreprise et avoir une carrière au niveau l'international.



Je pense que le Cameroun et l'Afrique sont d'excellent risques pour tous jeunes ambitieux. La renaissance africaine est ma source et l’émergence est mon horizon. Je pense qu'il faut oser, c'est à force d'essayer qu'on atteint ou s’éloigne le moins de nos objectifs. L'impossible devient réalité aussitôt qu'on y croit.



La réussite n'est pas un objectif, mais le résultat de sommes d'efforts quotidiens.



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Gestion des compétences

Management

Formation

Comptabilité générale

Qualité

Leadership

Business development

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Audit social

Sécurité incendie

Conseil en organisation

Développement commercial

Sécurité au travail