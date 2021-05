Cyrièle KIENING

Diplômée d'un Master en didactique et management du FLE/FLS en milieu plurilingue et d'une Licence en communication et marketing, je suis consultante pour des écoles de langue privées, je conseille, conçois, gère et évalue le meilleur dispositif de formation basé sur l'innovation pédagogique et les nouvelles technologies pour l'éducation (TICe)



Depuis, la pandémie le business modèle des écoles de langues et des PME spécialisées dans la formation a évolué. Des nouveaux besoins et solutions émergent et grâce à mon expérience de plus de 5 ans dans la mise en place de formations synchrones et asynchrones, je propose de créer des expériences d'apprentissage adaptées aux objectifs, au public et aux ressources de mes clients.



Mon expérience en ingénierie pédagogique numérique me permet de proposer de concevoir et gérer des projets en TICeducation (dispositifs Blended learning, E-learning).



De plus, dans une perspective denseignement, je conçois des scénarios pédagogiques, supports de formation et réalise des cours et activités pour divers publics allophones de A1 à C2.



Mes 15 années d'expérience en agence de communication/marketing dans le conseil des PME, en France et en Amérique du Nord, m'ont permis de développer une forte compétence pour accompagner mes clients à relever les défis numériques, technologiques et pédagogiques auxquels ils font face.



J'ai œuvré dans le domaine de la communication et du marketing pour des PME, organismes économiques, institutionnels et associatifs pendant 12 ans. J'ai développé au fil des années un profil "Multipotentiel" qui m'a permis de travailler dans différentes structures à des niveaux stratégiques et opérationnels.



Mes compétences :

Conception pédagogique

Education

Communication

NTICe

Entrepreneuriat

Rédaction éditoriale

Développement de partenariat

Immigration

Stratégie

Gestion de projet dans le développement des sites web et applications mobiles

Relations Publiques

Animation de formations

Marketing stratégique