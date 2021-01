Cyrielle JAILLAT

Jeune graphiste curieuse et motivée, je travaille actuellement chez Transfertpress dans la région Lilloise.



Forte de 4 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du graphisme, jaime relever des nouveaux challenges professionnels, en y apportant mes compétences, mes connaissances et mon imagination.



J'ai également eu l'opportunité de travailler chez Arsenal en tant que graphiste, et de cumuler les expériences dans le street-marketing, en tant qu'animatrice événementiel, en travaillant aux côtés des agences City One, Pénélope, Strada Marketing et Intervalles.



Mes compétences :

PAO

Design graphique

Graphisme

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Pack Office

Microsoft Office

Mac OS