Cyrielle MARTINON

Passionnée par les relations humaines, j'aime mettre à profit mes capacités d'écoute et d'analyse pour vous aider à trouver vos solutions. (prise de recul, définition des objectifs et du plan d'action)



Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquérir jusqu'ici de solides compétences dans de nombreux domaines. En tant que Consultante RH, J'interviens sur des missions en recrutement, évaluation des collaborateurs, formation, gestion administrative du personnel, gestion de paie, gestion des compétences et des parcours professionnels.



Résolument enthousiaste, j'ai hâte de collaborer avec vous alors contactez-moi !