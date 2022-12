Bonjour à vous, et bienvenue !



Ce n'est pas toujours simple de parler de soi, et d'être concise mais je vais me prêter au jeu



Je porte plusieurs titres : Ingénieure SSE, SST, Prévention, Sécurité ou encore EST. Beaucoup d'abréviation pour résumer un fait auprès de mes collaborateurs :

« Même si je peux sembler ennuyeuse au possible voire, éreintante ! Mon travail consiste à ce que le vôtre ne rime jamais avec insécurité, danger, et peur. »



Ma phrase fétiche ? « La confiance n'exclut pas le contrôle »



Mes thèmes de prédilection ? La sécurité industrielle La santé au travail et la résilience



Mes destinations souhaitées : Plus d'environnement Plus d'implication Plus de questionnement ? De curiosité ? D'émerveillement !



Je souhaite participer à une nouvelle aventure, apprendre toujours plus dans ce domaine, m'aguerrir ! Obtenir toutes les cartes pour accentuer mon poids dans la balance !



Par où commencer ?

Si j'avais la réponse, je serais déjà en train de tout donner !

Mais j'ai une piste pour un premier échange !

cyrielle.vittoz@gmail.com



C'est un bon point de départ pour commencer une aventure, vous ne croyez pas ?