Parcours complet, à la fois ingénieur et technicien. Cette double compétence me permet aujourd'hui de prendre des postes à responsabilité, tout en ayant un regard critique sur les travaux réalisés par les équipes terrain.



Ayant développé un réel intérêt pour les énergies et le traitement thermique, j'ai sciemment orienté mon cursus universitaire afin de me donner les opportunités nécessaires à un exercice professionnel axé sur le pilotage des activités liées aux économies d'énergie, de valorisation énergétique, techniques de combustion, de transport d'énergie…



Je recherche donc un emploi en tant que chargé d'études, assistant chargé d'affaires en génie climatique dans un bureau d'études de maîtrise d'oeuvre ou une entreprise d'installation en CVC, ingénieur performance énergétique ou encore en tant qu'ingénieur thermique/énergétique.



Contact : Cyril Archambeau 06 79 19 44 17



Mes compétences :

Energie

Réglementation thermique 2012

Microsoft Office

Simulation Thermique Dynamique (Comfie Pleiades)

Modélisation numérique

Bilan carbone

Traitement de l'air

Plomberie

Chauffage

Thermique Énergétique

Génie climatique

Climatisation

Pompe à chaleur

CVC

Ventilation

Audit énergétique

Energie solaire

Efficacité énergétique

Climatisation industrielle

Energies marines

Energie éolienne

Diagnostic de performance énergétique

Energies renouvelables

HVAC

Energies nouvelles

Chargé d'affaires

Chargé d'études

CEE

RT2012

RT 2012

DPE

STD

Chauffagiste

Connaissance et utilisation des outils de modélisa

Concevoir des modèles théoriques (calcul, simulati

Piloter un projet et coordonner l'activité d'une é

Établir des cahiers des charges, des avant-projets

Établir et chiffrer le dossier technico- économiqu

Suivre la réalisation des prestations techniques a

Effectuer le suivi commercial et prospecter de nou

Constituer un dossier de consultation d'entreprise