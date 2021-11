Cyril ARNAUD-CROZAT

Connaissant les contraintes liées à la recherche d’emploi et parfois confronté à l’opacité des processus de recrutement, je me suis associé à Laurie LAGRANGE pour créer TALENT IN SIGHT, Cabinet de Conseil en Recrutement indépendant et résolument tourné vers l’avenir.



Notre objectif : casser les codes du recrutement et rompre avec l’image des Chasseurs de Têtes souvent inaccessibles.



C’est pourquoi nous avions à cœur de créer un Cabinet de Recrutement à notre image où l’accompagnement serait aussi important que le recrutement en lui-même.





Mes compétences :

Ingénierie

Export

Gestion de projet

Management

Défense

Transport ferroviaire

Affaires internationales

Energie