Cyril BASTID

Ma mission de Conseiller en Gestion de Patrimoine est d’accompagner mes clients dans le conseil en création, en valorisation, en organisation et en transmission d’un patrimoine. Après un entretien de découverte (étude patrimoniale), j'analyse et j'émets une stratégie.



Si vous souhaitez un premier entretien gratuit pour une étude personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon portable ou par mail pour plus d'informations.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Banque

Bilan Patrimonial

Transmission de patrimoine

Gestion de patrimoine

Fiscalité patrimoniale