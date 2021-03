Cyril BAUMANN

Après une expérience en tant que salarié dans le domaine de l'urbanisme règlementaire, de l'environnement et des énergies renouvelables, j'ai décidé de créer Urbassistance, bureau détudes indépendant spécialisé dans le domaine de lurbanisme.



J'accompagne les collectivités territoriales et les porteurs de projets dans leurs démarches en matière durbanisme aussi bien règlementaire que pré-opérationnel.



Avec Urbassistance et les clients qui me font confiance, mon ambition est de retisser les liens entre urbanisme, environnement et paysage afin de concevoir des territoires et des projets durables, désirables et fonctionnels.



Mes compétences :

Urbanisme règlementaire

Aménagement du territoire

Urbanisme

Aménagement urbain

Paysage

Développement des territoires

Développement durable

Diagnostic de territoire

Immobilier

Syndic de copropriété

Gestion de biens immobiliers

Cartographie SIG

Négociation immobilière

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Dessin

PLU, PLUi

Déclaration de projet emportant mise en compatibil

Dossier de dérogation Loi Barnier - Amendement Dup