Cyril BRIGOULEIX

Diplomé de l'Ecole Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation ainsi que de la Sorbonne. Expérimenté, curieux, polyvalent et toujours à la recherche de nouvelles expériences et de nouveaux défis; je mets en oeuvre mes compétences, ma créativité, mon dynamisme et mon professionnalisme au service de différentes productions (web, corporate, événementiel, pub, tv, cinéma...) pour différents types de prestations (magazines, reportages, témoignages, interviews, micros-trottoirs, captations, concerts, live, fictions, plateau tv, best-of, conférences...)



Toutes ces missions stimulantes m'enthousiasment et la découverte de nouveaux secteurs m'enrichit un peu plus chaque jour. Qu'il s'agisse de photo ou bien encore de vidéo, j'aime sculpter la lumière, travailler et manipuler l'image pour lui donner du sens.



J'apprécie le travail en équipe, mais je sais aussi faire preuve d'autonomie, d'adaptabilité et je suis ouvert au challenge. Réactivité et rigueur dans n'importe quelle situation. Je ne ménage pas mes efforts.



Côté loisirs, chaque départ, chaque voyage est pour moi une nouvelle aventure; l'occasion de nouvelles rencontres: aussi bien humaines que sensorielles.

La première chose que j'emporte avec moi dans ces moments: appareil photo ou caméra.



Pour me contacter: 06.09.99.13.28 ou cyrilbrigouleix(arobase)hotmail(point)com



COMPETENCES TECHNIQUES:



# Prise de vue:



BLACKMAGIC

CANON C300, 5D/7D, XF-305, XL-H1, XH-A1

SONY HDW-790P, DSR-300, DSR-200P, EX-1/3, NX5E, Z100/Z5/Z7, HVR-V1, PD-150/170, PDX-10, Anycast Station

PANASONIC AG-HPX171 (P2), AG-HVX200, AG-HMC151, AW-HE100 (têtes motorisées)



# Eclairage: HMI, Joker-Bug, Kino Flo, Chimera, Dedolight, Fresnel, Mandarine, Litepanel...



Epaulière, Grue (ABC Crane) à tête articulée.



Utilisation régulière: Première Pro, Adobe Media Encoder, Windows Media Encoder, Sorenson Squeeze, Filezilla, Lightroom, Word, Exel, Powerpoint...



Autres compétences: Final Cut Pro (MasterPro Certified), MPEG Streamclip ...



- Color, Live Type, Motion, DVD Studio Pro.

- After Effects, Photoshop, Illustrator.

- Webbrain.



Mes compétences :

Adobe Première Pro CS6

Canon XF305

Sony HXR-NX5E

Panasonic AG-HPX171

Final Cut Pro 7

Montage

JRI

Assistant

Prise de vues photo vidéo

Réalisation

Go Pro

Direction de la photographie

Sony HVR-Z5

Reflecmédia

Sony PMW-EX3

Epaulière Shape

Prompteur

Grue ABC Crane

Spider Dolly

Glidecam HD 2000

Sony Anycast Station

Canon C300

Blackmagic

FDR-AX1

HDCAM

HDW-790P

Canon 5D MkII

Canon 5D MkIII

RED Epic

Reportage

Web