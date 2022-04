Cyril CARLONI

J'ai l'esprit d'entreprise et de cohésion et mes principales qualités sont la rigueur et la persévérance.

Concevoir de façon simple mais innovante en restant adapté aux secteurs concernés, en prenant en considération les impératifs de coût, de productivité et en respectant l’aspect sécurité.

L'innovation fait de mon métier un renouvellement permanent qui maintient mon intérêt. Les moyens évoluant il y aura toujours de nouveaux challenges à relever.