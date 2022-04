Cyril CARREZ

 Cadrage, pilotage & animation des projets

 Cartographie des organisations et définition d'organisations cibles

 Planification, maîtrise, pilotage et amélioration des processus (iso 9001)

 Etude des besoins métiers et coordination entre les différents départements impactés (IT, Marketing, Opérations, …)

 Suivi des développements et réalisation des recettes fonctionnelles en lien avec les équipes IT France, Roumanie et Pologne

 Rédaction des livrables : cahier des charges, spécifications fonctionnelles, cahier de recette, documentation utilisateur

 Organisation des recettes utilisateurs et des formations

 Conduite du changement et support post go-live



Mes compétences :

KPIS

Tableaux de bord de pilotage

Audit externe

Anglais courant

Word

Process management

Chef de projet

Excel avancé

Process improvement

Audit interne

Qualité projet

Powerpoint

Project Management Office

Animation de formations

Management

Rédaction

Gestion de projet

Reporting

Conduite du changement

PRINCE 2

Project

Finance

Qualité

MOA

Conseil

Six Sigma Green Belt