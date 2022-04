Cyril CASTAN

Diplômé d'un Bac S (spécialité Mathématiques), j'ai intégré la Licence Mathématiques Appliquées en 2004, à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour.



J'ai suivi dans cette filière une formation dans différentes branches des mathématiques (analyse numérique, calcul scientifique, probas/stats), ainsi qu'une formation de base en informatique (algorithmie, programmation en langage C++, réseaux).



En 2007, j'ai intégré le Master Mathématiques, Modélisation et Simulation, parcours Professionnel, dans lequel j'ai perfectionné mes compétences en mathématiques, ainsi qu'en développement informatique dans divers langages (Python, Matlab, Scilab, R).

J'ai effectué mon stage de fin d'études (dernier semestre) chez GDTech, un bureau d'études spécialisé dans la mécanique aéronautique, à Bordes (64).



J'ai eu en mars 2010 l'opportunité de me former au métier d'analyste-programmeur Mainframe, au sein de la société NSIS: TSO, Cobol, Pacbase, DB2, JCL .



Mes compétences :

COBOL

Informatique

DB2

Scilab

Python

MATLAB

C++

Adaptation

Pacbase