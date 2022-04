Cyril CASULA

Imagination, tenacité, esprit de coordination.

Après seize années au sein de bureaux d'étude conception et travaux, dans des domaines aussi variés que l'industrie gazière, les sciences médicales et la

décoration lumineuse urbaine, j'ai depuis quelques années développé mes compétences par une expérience plus appuyée sur le développement Web et

Mobile, ainsi que sur les technologies du numérique - notamment à travers la création d'un FabLab Mobile Autonome. Formateur et animateur

pédagogique, je dispense aujourd'hui de nombreuses prestations autour de l'utilisation et des enjeux de l'impression 3D.

Responsable en terme de définition et de réalisation des objectifs, j'ai ainsi acquis une bonne vision des relations entre les différents acteurs de projets

innovants, de leur étude à leur optimisation. Coordinateur d'un comité d'experts regroupant des chercheurs de divers horizons (philosophes, physiciens,

informaticiens..), je suis aujourd'hui concepteur et responsable d'un projet scientifique d'envergure internationale (projet OSPAN).

Toujours à l'écoute lors de la recherche de solutions à une problématique ou un projet donnés, je reste toujours disponible à toute opportunité.



Mes compétences :

SQL

Android

Solidworks

Microsoft DOS

Macromedia Flash

FLEX

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

ActionScript

ParticleIllusion

ECommerce

XML

VBScript

Unreal Engine

QBASIC

PC Hardware

Microsoft DirectX

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

Java

HTML5

C++

Autocad

Apple MacOS

Adobe Indesign

3D Studio Max

JQuery

Personal Home Page

Visual Basic

MySQL

JSON

JESS

CLIPS

ArchiCAD

Adobe AIR

Blender