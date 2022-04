Cyril CAULIER

Actuellement à la recherche d’un emploi dans l'organisation culturelle. A travers ma formation, j'ai acquis du savoir ainsi que du savoir-faire dans l'événementiel, l'art, les médias, les techniques de communication, l'informatique...

J'ai pu acquérir des connaissances approfondies des structures culturelles et des acteurs économiques des secteurs (musique, audiovisuel technologies numériques...), des logiques communicationnelles et médiatiques, ainsi que des connaissances et analyse des arts et des phénomènes culturels et médiatiques.

J'ai une bonne connaissance de l'outil informatique, à travers réalisation de Mooc, entretien d'un site web, création d'une campagne de prévention.

Ma motivation principale est d'assurer au plus grand nombre l’accès à la culture.





Mes compétences :

Analyser les production artistique et culturelles

Utilisation des outils bureautique, informatiqu

Organisation d'évènements

Capacité d'adaptation et d'organisation

Connaissance des techniques de communication

Réaliser des enquêtes de terrain qualitatives