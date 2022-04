Gérant d'une jeune société de production audiovisuelle et cinéma, je souhaite aujourd'hui étendre mon réseau professionnel dans le domaine du marketing et de la communication .

Et surtout faire découvrir à toutes les personnes curieuses la société Fensch Toast :



www.fenschtoast.com



En espérant que vous ne serez pas déçus .



Au plaisir de faire votre connaissance.



Cyril