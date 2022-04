Cyril CHALAUD

Véritable opérateur dans le domaine du BTP, je m'occupe depuis 5 années de la gestion complète de projets de grandes envergures en montagne au sein du Groupe Spie Batignolles.



Dans le soucis du respect de la qualité et des délais (très courts), j'intègre mes compétences à chacune des phases d'un projet.



Étant à la recherche de nouveaux challenges, grâce à un savoir-faire de plus en plus innovant, satisfaire vos besoins en est la priorité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de travaux

Bâtiment

Normes environnementales

Contrôle qualité

Gestion de la relation client

Second oeuvre

Gros oeuvre