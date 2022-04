Cyril CHANTEPIE

- Actuellement employé de transit au sein de l'entreprise TTOM, commissionnaire de transport



- Diplômé de la formation d'Agent Supérieur en Transports Maritimes, Portuaires et Activités Connexes, de l'Union Portuaire Rouennaise.



- Diplomé de l'IAE, l'Institut d'Administration des Entreprises, de Rouen, en juin 2013 (licence professionnelle Management de Projet, obtenue mention bien).



- Pilote de projet au sein du service qualité de l'entreprise Vert Marine, de janvier à juin 2013.



- Certifié CAPM (Certified Associate in Project Management ) en Avril 2012.



- Licencié de l'Université de Rouen en Juin 2011.



Mes compétences :

Certification PMI®

MANAGEMENT DE PROJET

Import/Export / Commission de Transport / Incoterm

AP+ / Microsoft / Project Internet / Microsoft Off

Douanes

Management de Projets

Normes Qualité

Anglais Professionnel et Maritime