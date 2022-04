Bonjour,



Actuellement en service civique au sein du GIHP Aquitaine, je suis en recherche d'alternance afin de préparer mon projet. Etant en reconversion professionnelle, je souhaiterais intégrer une structure où je pourrais découvrir et exercer le métier d'éducateur spécialisé auquel je souhaite consacrer mon avenir.

J’aimerais préparer le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.



Mon objectif est de découvrir les différentes facettes de ce métier tout en l’exerçant dans un milieu du handicap, le tout étant d’observer et préciser le cadre qui pourrait me correspondre.



Durant mon service civique, j’ai pu côtoyer des personnes en situation de handicap : déficiences motrices et visuelles. Ma mission principale était d’accompagner les personnes handicapées dans un programme culturel.



J’ai également été, au cours de mon parcours personnel, amené à m’occuper d’un membre de ma famille qui est handicapé moteur, en passant par la gestion administrative et l’entretien hygiénique quotidien, durant toute mon adolescence jusqu’à présent.



J'aimerais mettre au service de l'établissement qui m'accueillera ce que je suis, c'est-à-dire : quelqu'un qui aspire à travailler avec l'entrain et le dynamisme de sa jeunesse.



Je suis sociable et à l'écoute, ce qui me permet d'être à l'aise et apprécié dans les relations.



Mon sens de l'organisation et ma rigueur ont contribué à la réussite de mes études. Je suis convaincu qu'elles seront indispensables dans ma vie professionnelle.



Cyril Chappet





