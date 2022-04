Cyril CHARRETON

Actuellement engagé au 92 ème Régiment d'infanterie à Clermont Ferrand, je commande un groupe de tireurs d'élite longue distance. En pleine période de reconversion, je suis à la recherche d'un futur emploi où je pourrai mettre à profit mes compétences, notamment en management et en organisation/gestion.



Mes compétences :

Diriger et coordonner les actions d'un groupe de 8

Répartir les missions et contrôler leur exécution

Évaluer et mobiliser les compétences de chacun

Conduire une séance d'instruction

Planifier et programmer une activité sur plusieurs

Préparer et effectuer le suivi du matériel

Sécuriser un lieu public

Définir les règles de sécurité et les conduites à