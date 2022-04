Etre l'un des artisans de la stratégie de l'entreprise, initier ses changements et développer une dynamique collective constituent le fil conducteur de ma carrière en tant que directeur administratif et financier et membre de la direction d’entreprise.



Fort d'une expérience de 20 ans en finance, direction de services ou de centres de profits, acquise auprès de PME ainsi que de sociétés européennes et internationales, mes domaines de compétences sont multiples.



Mon objectif est de contribuer au développement de la société notamment par mon style de management, mon approche du terrain et du détail mais également par la vision stratégique nécessaire dans une PME ou une filiale de groupe.



Enfin, le respect des règles légales, le contrôle interne, la satisfaction clientèle et l'évolution de l'entreprise sont les moteurs de ma motivation. Qu’il s’agisse de domaines comptables, fiscaux, ressources humaines ou juridiques,



Cyril Chevallereau



Mes compétences :

Administration

Amélioration de processus

Audit

BFR

CENTRE DE SERVICES PARTAGES

DAF

Directeur Financier

ERP

Gestion de projet

Management d'équipes

Organisation

Outsourcing

Reporting

Restructuration d'entreprise

Risk management

Développement RH