Cyril CHEVALLIER

Titulaire d'un master Audit Comptable et Financier à l'IAE de Lille, je suis à l'écoute d'opportunités dans les métiers du conseil et de la "gestion financière".

Au cours de mon cursus scolaire, j’ai pu acquérir les compétences fondamentales à la gestion d’entreprise en mettant en avant mon esprit d’analyse et de réflexion dans le cadre des cours théoriques.

Ces dernières connaissances ont été mobilisées et renforcées par des éléments de professionnalisation, dont, notamment, trois ans d'expérience chez INNCOMM, cabinet de formation et d’accompagnement à la création / reprise d’entreprise situé dans la région Nord Pas-de-Calais. Depuis octobre 2015, j'ai rejoins le réseau France Active en rejoignant le fonds territorial Nord Actif. D'abord embauché au poste de chargé de mission TPE, j'ai intégré le pôle ESS de la structure, accompagnant les porteurs et les dirigeants des structures porteuses d'emploi et d'utilité sociale. L'analyse risque est partie prenante du métier. Des compétences financières, comptables, de conduite de projets,... sont ainsi mobilisées.



Mes compétences :

Pédagogie

Gestion de projet

Conseil aux entreprises

Fiscalité

Financement de projet

Microsoft Office