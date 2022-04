Cyril CLEMENCEAU

Passionné par l'informatique depuis mon enfance, c'est en toute logique que j'en ai fait mon métier.



L'informatique nous permet d'améliorer notre quotidien. On ne doit pas avoir peur de prendre des chemins qui sortent de l'ordinaire pour obtenir des solutions efficaces et innovantes. Je cherche toujours à m'améliorer en me renseignant sur les nouvelles technologies et pratiques afin d'offrir toujours plus dans mon travail.



Mes compétences :

JAVA / J2EE

RPG ILE

PHP

HTML5 CSS3

REST

Test unitaire

SVN

Sonar

Hibernate

Android

Javascript

Web

WordPress

Joomla

Spring Framework