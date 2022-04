Cyril CLÉRÉ

Passionné d'informatique (coté hardware principalement) j'ai orienté mes études vers le dut informatique, un deug d'anglais et ai terminé celles-ci par une formation d'administrateur système / technicien micro-réseau de niveau III.



7 ans chez le leader Français du relevé d'audience Média, ainsi que 2 années dans une petite entreprise chargée de gérer les flux d'entrée et sortie de véhicule de location courte/longue durée pour les constructeurs automobiles.



J'ai ensuite passé 6 années dans une petite structure de type SSII ou j'ai occupé le poste de consultant / formateur/installeur ou mes tâches consistaient à installer, configurer les sites clients avec notre progiciel et les accompagner par une formation ainsi qu'un support de niveau 3 le tout en multilingue.



Après avoir passé un peu plus d'un an au poste de formateur systèmes et réseaux chez Serians, j'ai rejoint la société Stokomani, leader du déstockage, au poste d’administrateur systèmes et réseaux, ou je m'occupe de l'infrastructure informatique.



Mes compétences :

Virtualisation

Microsoft Windows

Informatique

Administration système

Administration réseaux

Formation

Active Directory

Microsoft Windows Server

Hyper-V

VMware