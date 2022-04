Ostéopathe libéral depuis 2001, j'exerce à Lyon 9, quartier de la gare de Vaise, du lundi au samedi, à des heures variables, permettant de toujours obtenir un RDV dans la semaine.

Mon cabinet est situé 2 rue de la claire dans l'immeuble le Poincaré, au bord de la saône, face au pont Schuman.

https://www.cyril-clouzeau.com/



En cohérence avec mon lieu de vie, je dispose également d'un pont entre ma pratique clinique, et la réflexion sur ma pratique, enseignant depuis 2001 une approche biophysique et biomécanique de l'ostéopathie, à ISOstéo Lyon.

Comme cette ville que j'aime tant, il existe une confluence entre l'ostéopathie et la philosophie, que j'essaye d'appréhender en poursuivant depuis 2014, mes études en tant que doctorant en santé public, à l'université Lyon 1, au sein de l'équipe d'accueil EA 4129.

http://www.univ-lyon1.fr/recherche/entites-de-recherche/parcours-sante-systemique-p2s--618115.kjsp #.V_XLcOCLTcs