Cyril COLLIGNON

Passionné de psychologie, économiste de formation, j'ai l'honneur et le plaisir de contribuer au développement du modèle Process Communication au niveau mondial, à travers mes fonctions de Président de Kahler Communication Europe, et de Vice-Président de Kahler Communications Inc. Le modèle Process Communication est le seul modèle d'observation permettant de prédire les comportements sous stress dans la relation, et d'y remédier. A ce jour, un million de personnes dans le monde ont suivi une formation, un coaching Process Communication.