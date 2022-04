Cyril CONSEIL

Etudiant en 5ème année ingénieur en agriculture, management et pilotage d'entreprise à l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (60).



Je suis issue d'un BTS ACSE qui m'a permis de développer mes compétences techniques autant du point de vue des productions végétales que animale et ceci mise en relief par les aspects économiques qui les compose. Cette formation m'a également permis par l'intermédiaire de modules transversaux de prendre une première approche sur les métiers et les modes de gestion des partenaires de l'agriculture (coopératives, industriel,...). Ce compléments a été essentiellement porté sur les filière et technologie fromagère.



La poursuite de mon cursus en école d'ingénieur agriculture spécialisation management et pilotage d'entreprise, doublé d'un master management et administration des entreprises m'a permis d’élargir mon champ de compétence sur les acteurs économique gravitant autour de l'agriculteur (qu'il soit financier, client, ou fournisseur de ces derniers).





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Production laitière