Madame, Monsieur,



Après une expérience du commerce de plus de 15 ans dans les domaines du service et de la distribution alimentaire, je suis actuellement une formation de commercial au CRP de LADAPT VAR à Toulon (Titre Professionnel Ministère du Travail Niveau IV). Cette formation en alternance se terminera le 23 février 2018.

Dans le cadre de cette formation, je recherche un stage en entreprise (démarrage début avril 2017) où je pourrai mettre mes compétences à votre service.

Mes secteurs de recherche : alimentaire, équipement hôtelier, prestations de services B to B et toutes activités périphériques.

N'hésitez pas à me contacter.

Cordialement

Cyril Cordoba