Cyril COTTRON

Avec plus de vingt ans d'expérience dans la maintenance et le négoce, notamment 15 dans le SAV d'équipements de restauration Chaud, Froid, Inox et Laverie.

Responsable Régional sur le Sud Ouest, puis Responsable du Sud de la France (51 départements), depuis 2011 gérant et fondateur de RTR SERVICES (+200 K€ et une forte rentabilité) partenaire de grande chaîne de Fast Food, CHR et gastronomique.

Management, formation et gestion de société de services et de technicien.

Support technique en phoning et sur le terrain, conseil technique et commercial.

Mise en place et développement commercial avec sa gestion budgétaire.





Mes compétences :

Technique

Gestion

Commerce

Management