Cyril COZILIS

Je suis designer graphique francais vivant en asie

independant depuis 15 ans j ai une metrise des technique d impression

creation graphique tout support pour le pret a porter feminin et masculin (tissus,customs sur vetement,broderie,piece plastique ou metal ,ecussons .....)

je m occupe egalement des dessins techniques pour les usines

etant baser a Hong Kong je peux egalements m occuper des productions et servir de de connexion entre l usine et vous!!



Mes compétences :

Design

Graphique design

Prêt à porter