Bonjour,

je suis agent de maîtrise je travaille au TNC PAZ sur Paris comme freiniste.

Je fais du management je suis très motivé dans mon travail, j'aime que les choses soient bien fait et non bâclé.



Je recherche de nouveaux défis dans la maintenance ou non.





Pour ma part ça fait 16 ans que je suis à la SNCF maintenance a PAZ maintenant aller dans un autre établissement pourquoi pas même pour faire autre chose dans une autre entreprise.



Mes compétences :

Dinamyque