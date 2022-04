Cyril CREUSET

Je suis compositeur - arrangeur - ingénieur du son.

En 2005, avec Anthony Arconte, nous avons créé notre studio : ANY MUSIC dont je suis le gérant.

ANY MUSIC assure toute les prestations autour de la création musicale : composition, arrangements, réalisation, enregistrement, mixage et mastering.

Nous travaillons sans barrière musicale et pour de nombreux domaines : disque pour enfant, variété, rock, musique de film, jingle, bande son de spectacle, etc...

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire par de vos projets et nous trouverons ensemble la solution la mieux adaptée à votre projet mais également à votre budget.

Chez ANY MUSIC le devis c'est gratuit !



Mes compétences :

Compositeur

Ingénieur du son

Arrangeur