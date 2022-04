Cyril CRIER

Travailleur, consciencieux, sociable et curieux sont des adjectifs qui me décrivent bien.

Récent titulaire d'un master EEA, spécialité électrotechnique et ENR (septembre 2014), je suis attiré par tout ce qui attrait aux énergies renouvelables ainsi qu'à la production et la distribution d'électricité d'origine verte, et les technologies permettant de consommer un minimum d'énergies fossiles.



Je n'ai pas peur des défis et j'aime qu'on me fasse confiance.





Mes compétences :

Energies renouvelables

Visual Basic

Electrotechnique

Electronique de puissance