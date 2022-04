Cyril CROCQUEVIEILLE

Bonjour à tous

Je m'appelle Cyril, je suis peintre,gratiste,décorateur de formation.

J'ai aujourd'hui évoluer dans le domaine de la menuiserie en temps que poseur , pour finir en temps que responsable.

Je souhaite à se jour évoluer et validé mes acquis, au titre de métreur puis conducteur de travaux au sein d'une entreprise en plein développement. J'ai la dynamique , le sens des responsabilité et cette envie de toujours appendre de nouvelle méthode. Créatif et soucieux de la perfection je suis toujours en harmonie avec la nouvelle technologie.

Oui , je souhaite resté à la fois au bureau d'étude et un pied sur le terrain. Amené les équipes à leurs réussite, car leurs réussite c'est la notre .



Mes compétences :

Suivi de chantier et relation client

 Base comptabilité, bilan,

Étude de marché

Réhabilitation électrique

Parquets flottants et massifs 

Poses Placoplatre, bandes

Poses d’isolation

Poses de menuiseries PVC et ALU

Vente

 Logistique, communication suivi de chantier et r

 Bureau d'étude de projets