Cyril CROUZET

Technicien Supérieur en Chef du développment durable, je suis actuellement en charge du projet de doublement de la RN4 en Lorraine.



Mon parcours s'est construit au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de la mer sur des domaines de compétences et des structures variées:

- Opérations routières (maître d'ouvrage - DREAL),

- Pilotage et suivi d'équipements (Cerema),

- Animation et secretariat d'un réseau,

- Élaboration et gestion de crédits (DIR NO),

- Analyse de données dans le domaine du logement (DREAL).



Mes compétences :

Microsoft Office

Marchés publics

Gestion financière

Gestion de projet